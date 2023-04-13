激濁揚清：香港冰球代表臥冰求鯉

香港女子冰球隊日前在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，於第三級別A組賽事歷史性奪得金牌。對於因男子隊早前到波斯尼亞作賽，大會播錯黑暴歌而備受壓力的冰協而言，可謂及時雨。值得留意的是，這次奪金之旅大會還是險些播出黑暴歌，這豈止是如履薄冰，論難度簡直是臥冰求鯉。

據領隊關婉儀在女子隊奪金後表示，為確保播出正確版本國歌，她再三向大會檢查，發現接收港方記憶棒之人未有交予播放人員，有人再次自行下載錯誤版本的國歌，幸好被及時發現，否則在談及此事時，便不止是聲音抖震了。她強調：「其實由未出錯開始，到今天我哋都喺度盡全力跟指引做。」她又提到冰球隊每勝出一場便會播一次國歌，所以她每日到場都會去檢查國歌，她指此舉令主辦方及播歌的負責人覺得港隊很愛國。這段說話不是人人讀懂其真正意思。

事實證明，只有不通世情的港產官僚才會以為向港協索取工具包轉交比賽主辦單位，便代表萬事妥當。求取冰面下的鯉魚可以有很多更直接、有效的方法，但以自己的體溫來融化冰面，無異於把自己置於險境。在港官、港協對冰協責之切的同時，在Google搜尋「Hong Kong anthem」，依然派出黑暴歌作為答案，港官、港協是否應對其施壓要求改正呢？

筆者當年初踏足社會，也間中與行家踢足球，記得有一次，一位身形高大的行家一改平日有說有笑的作風，全晚不發一言，滿面怒容，不但撞開了對手，就連隊友走到空位開聲揚手，他也拒絕傳球，只管出盡全力怒射。事後聽其他行家說：「他的電單車又被盜。」他為甚麼不去找盜賊算帳，反而遷怒他人呢？筆者把此話忍住，改以其他說話代替：「他真是很愛他的電單車。」