政情：促銷電話擾民 規管拖4年無下文

陌生人嘅促銷電話，好多市民都話不勝其擾，議員陳克勤關注政府曾於2019年，就規管人對人嘅促銷電話而開展立法草擬工作，然而事隔4年依然毫無聲氣。商務及經濟發展局回覆時指出，社會疫後復常須顧及經濟發展，理解好多中小企同商界需透過各種遙距方式，包括透過人對人促銷電話以繼續經營業務。而審視規管有關電話促銷行為，憂影響正常商業活動，加上平衡各種因素，故沒有立法時間表。

當局驚影響復常經濟 當局又搬出其他國家規管人對人促銷電話嘅經驗，指有關規管嘅具體操作及執法，係有一定困難，至於點樣區分正常商業活動同促銷電話、如何有效阻截滋擾電話等，都需要平衡眾多因素，至可以決定是否跟進。雖然未有具體工作時間表，但當局強調有關部門會繼續推行宣傳及公眾教育，以減少人對人促銷電話對市民帶來嘅滋擾。

有關加強規管人對人促銷電話嘅立法框架，當局曾於2019年4月遞交予立法會，列明市民如將其電話號碼加入登記冊，商戶又未得其同意，不得致電進行人對人嘅促銷，違例者如屬較嚴重嘅滋擾行為，例如使用電話收集軟件及自動化方法取得電話號碼再打出促銷電話，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁5年。