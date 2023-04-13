政情：現編制得13人 目標增至百人 原授專利審查隊伍有排擴軍

本港近年推出原授專利制度以保障知識產權，去年發表嘅《施政報告》提出逐步將知識產權署嘅專利審查人員增至約100人，以爭取於2030年可自主進行專利實質審查，但當局回覆截至今年2月，原授專利審查人員僅得13人，中期目標喺2025年將審查隊伍人數增至約40人。

目標2030年可自主運作 預算案指政府會繼續投放資源，進一步推廣同發展「原授專利」制度，以配合香港嘅創科發展，未來兩年會增撥合共約1,000萬元予知識產權署，聘請及培育專利審查員，逐步建立人才庫，以爭取在2030年自主進行專利實質審查。

議員邱達根追問申請專利嘅數目及審查人員編制。當局回覆知識產權署的原授專利審查人員共有13人，編制涵蓋電學、化學及機械工程3大技術領域。培訓方面，新入職嘅專利審查員會先接受知識產權署嘅內部基本培訓，包括由內部律師教授專利法，以及國家知識產權局提供為期4個月的審查員培訓課程。

當局又指，原授專利制度自2019年12月推出以來，截至2023年2月底專利註冊處共批予42項原授標準專利，涉及嘅技術領域包括醫療科技、環保科技、先進材料、資訊科技、機電工程、物流技術等，預計2023年原授標準專利的申請宗數為190宗。