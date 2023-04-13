政情：網上搵工遇騙 曾錦榮被呃錢

叫人勿貪便宜 轉頭燒鬚中招 網絡詐騙猖獗，招數層出不窮。因企圖詐騙立法會選舉開支而鋃鐺入獄嘅前屯門區議員曾錦榮，早前刑滿獲釋，搵工求職就成為佢重投社會嘅首要之務。然而網上嘅職位招聘真假難分，即使佢意識到自己可能墮入騙徒嘅設局，迅速抽身而退，但仍然不免失財嘅結局。

曾錦榮尋日喺社交平台貼文，分享遇騙經過。話說佢喺網上見到有人急聘酒店客服服務/訂房部文員，職責係解答客戶查詢同提供售後服務；入職條件唔高，只要求懂得讀寫中文、基本電腦操作同埋良好溝通技巧；有多個上班點可供選擇之餘，仲可以揀每日返8個鐘嘅全職，又或者兼職當值4至8個鐘。

應徵酒店客服文員 唔見百元 薪酬方面，全職月薪$18,000，兼職時薪由$95起，仲可以即日出糧添。佢見兼職可自行安排上班時間，十分符合佢「炒散」嘅要求，況且工資都算唔錯，於是滿心歡喜咁去問吓嘞。

起初對方嘅表現都好正路，向曾錦榮交代工作範疇，譬如負責將酒店客戶資料輸入系統、處理客戶查詢及投訴、處理線上訂單之類。不過一講到呢份工需要培訓，咁就開始有「伏」嘞，事關對方要求佢去指定網站註冊繼而完成指定任務，就可獲發一筆「培訓人工」，但佢後來發現只係一筆無法提取嘅銀碼；反而曾錦榮個戶口裏面嘅金額一旦成為負數，就要真金白銀咁去「填氹」！佢話喺半推半就之下入咗100元填數，殊不知入咗錢無幾耐，戶口又再出現負數！佢見無止境咁填氹唔係辦法，果斷退出。

雖然只係損失100元，但曾錦榮都呼籲其他不幸誤墮騙局嘅網民一定要報案，話此舉就算拉唔到人，最低限度都要停咗騙徒個戶口。其實早幾日佢先至喺社交平台上載涉嫌網絡詐騙嘅截圖、分析犯案手法，又勸人唔好貪小便宜，話如果收到不明來歷嘅訊息，應該搵人商量先至決定下一步。誰知話口未完，轉瞬間就輪到佢中招，今次都可謂老貓燒鬚啦！