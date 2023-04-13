空載貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬私煙

【本報訊】上周二（4日）晚上，海關雷達監控指揮中心監察本港水域，期間發現一艘拖船正拖動躉船，以較正常更快的速度在西南水域航行。關員根據風險分析後相信有可疑，遂派遣兩艘截擊艇，於青衣對開海面把其截停。

關員隨即登船調查，當時兩艘船上共有3名男船員，其中躉船載有16個貨櫃，有別於一般載滿數十個貨櫃，以達最高成本效益的常規。另外，海關要求出示載貨艙單時，船員則支吾以對，未能提供相關文件及交代貨櫃內容，關員亦無法聯繫船公司索取上述資料。

部分疑轉運外地 拘3船員 至翌日，關員逐一打開貨櫃檢查，揭大部分均為空載貨櫃，但有兩個貨櫃被加上封條，內裏存放約2,000萬支不同牌子的懷疑私煙，估計市值約7,500萬元，應課稅值約5,000萬元，隨即拘捕該3名船員（27至57歲）。

海關指出，走私集團利用空載貨櫃魚目混珠，企圖避過偵查，而案中檢獲的懷疑私煙近半為本地不常見的品牌，估計私煙除了供應本地市場，部分更準備轉運至其他地方。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。