色誘獨行漢上房 偷金鏈男女落網

內地賊黨現身上水街巷 當場起贓 中港年初全面通關後，不少個人遊旅客湧港購物觀光，惟當中不乏偷金鏈的「專才」團夥，在街頭兜搭獨行男士，訛稱提供「服務」趁機「偷桃」施襲及盜財。前日執法人員在上水截查兩名可疑男女，揭發有人早前色誘事主後合謀偷取金鏈。人員起贓及檢獲現金，同時拘捕該對內地男女，正調查他們是否與其他同類案件有關。

前日下午約2時，執法人員在上水區進行反罪惡行動，期間在新成路發現兩名男女形迹可疑，遂上前把他們截停搜查。經初步調查後，該名53歲內地女子，疑於早前在新康街兜搭途人，並表示可以提供性服務，並帶同事主前往新成路一單位；至於該名44歲內地男子，則懷疑趁事主不察，在單位內偷取其一條金鏈。

行動中，執法人員起回事主被盜去的金鏈，同時在該兩名男女身上，檢獲約兩萬元現金。該名女子涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「盜竊」被捕；而該名男子則涉嫌「盜竊」被捕，兩人已被帶走扣留，人員正調查他們是否涉及其他同類案件。

另4案共7內地男女已提堂 搶劫及盜取金鏈案時有發生，上周四（6日）中午約12時，一名60歲男子報案，指他在深水埗街頭被兩名女子兜搭，其後前往北河街一快餐店用膳，期間一人負責分散事主注意，另一女子伺機偷去其一條約值近二萬元的金頸鏈。執法人員其後在鴨寮街及北河街一帶兜截，最後發現該兩名女子，並在其中一人的手袋內尋獲失物，遂以涉嫌「盜竊」把她們拘捕。據悉，涉案兩人分別姓張（45歲）及姓蔡（49歲），均持雙程證來港。案件已於上周六（8日）在西九龍裁判法院提堂，兩人暫時毋須答辯，押後至5月8日再訊。

另外，近日在香港仔、馬鞍山及紅磡區，先後發生3宗糾黨「偷桃」搶金鏈案，執法部門其後在馬鞍山及旺角，先後拘捕5名內地男女。該5名被捕男女已被暫控共3項「盜竊」罪，案件已於上周六在西九龍裁判法院提堂並押後再訊，5名被告須還押看管。執法部門調查顯示，該5名被捕男女疑為同一犯罪集團成員。