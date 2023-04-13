沙田反非法收債 拘15人最細14歲

【本報訊】鑑於沙田區的非法收債案日趨上升，該區執法部門自今年2月採取針對性打擊行動，根據情報分析及深入調查後，前日在全港多區，以涉嫌「刑事毀壞」、「遊蕩」、「以過高利率放債」及「違反放債人條例」等罪名，拘捕14男一女（14至35歲），懷疑他們與去年7月至今年1月發生在區內的14宗非法收債案有關。行動中，人員檢獲紅油、手機、電腦硬碟及案發時所穿衣服等證物。

涉案9人未成年

調查人員表示，涉案財務公司以實際年利率超過130%進行借貸，每名借貸人的欠款由數萬至50萬元不等。一旦借貸人未能準時還債，財務公司便會委派黑社會人士進行非法收數，相關人士再透過網上遊戲、朋輩介紹等途徑接觸青少年，藉由支付數百至1,000元報酬，聘用他們上門滋擾欠債人，例如張貼有恐嚇成分的收債字條、淋紅油等。被捕人士包括一名財務公司負責人、5名中介人及9名被委派犯罪的人士，他們分別報稱學生、廚師、商人和無業等，當中9人未成年，所有被捕人士已被扣留調查。