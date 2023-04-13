囚終身謀殺犯 再認綁架襲擊監18月

【本報訊】中年無業漢4年前因毆斃女友，去年謀殺罪成判囚終身。他除了涉及該宗謀殺案外，又另涉持刀綁架另一名前女友要求復合，而被控綁架、刑事恐嚇、管有攻擊性武器及襲擊致傷等6罪。涉案51歲被告羅偉文就此案，於上月中在區院承認所有控罪，法官昨日將他判囚18個月，並指被告已因謀殺案判囚終身，即使可獲釋放亦已年近八旬，故下令本案的刑期與謀殺案同期執行。

要求與前女友復合

被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊一名羅姓女子，因而對其造成身體傷害；同日同地在無合理權限或辯解下管有一把刀；在違反羅的意願下將其非法以武力帶走。被告另承認同日在沙田坳邨偷竊羅一部手提電話；及在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅會使其人身受損害，意圖使她受驚。至於被告因毆斃女友而被控謀殺之案件，則於同年3月14至15日發生。辯方就本案求情指，被告受冰毒影響犯案，謀殺案後發生的事情則是因被告心急想見兒子引致。法官表明本案是令人傷感的案件，但被告不能怪罪於別人，因所有事件均因其吸毒所致，被告行徑明顯屬野蠻行為，不過亦認同本案屬家庭口角引致。案件編號：DCCC 100/2022