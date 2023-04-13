電騙危機四伏 議員籲提防改號神器

【本報訊】針對來電號碼為「+852」開首的境外來電，加入語音或文字防騙提示的安排，下月1日起會擴展至所有電訊商。通訊辦期望有助提高市民防騙意識，惟有議員稱坊間有俗稱「改號神器」的工具，呼籲市民小心提防。

通訊辦通訊事務副總監卓聖德表示，近日電騙活動有上升趨勢，通訊辦、電訊商及警方同意引入今次的新措施，目的是使用戶更易識別境外可疑詐騙電話，提高市民防騙意識。四大流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有用戶發話音提示，內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙。」

選擇以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，語音訊息會在用戶接電話後，以兩文三語播放，全長約10秒，然後才接通來電者。

通訊辦防騙訊息研優化 文字提示則會在電話響起時在手機屏幕顯示，但有部分手機型號要解鎖後才見到該段文字，通訊辦正聯絡手機生產商，研究優化介面設置。

議員梁熙指坊間有俗稱「改號神器」的工具，可將SMS短訊顯示為由其他電話號碼發送，售價約100至300元，他建議本港警方倣效內地，當有人與高風險來電通話一段較長時間，公安就會致電該名市民，甚至上門提醒對方要小心受騙。他又認為，內地部分城市每周在屋苑或學校，張貼住戶或學生受騙個案，亦有助提高公眾警覺性，但本港推行與否，則要平衡市民感受。