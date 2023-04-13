米芝蓮必比登推介名單 港6食肆新上榜

【本報訊】民以食為天，一眾老饕關注的《香港澳門米芝蓮指南2023》將於本月26日公布，在公布完整名單前，米芝蓮昨率先公布了由評審員推薦的必比登推介名單。今年香港65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，其中6間香港食肆為新上榜，包括3間小食店。

小食店佔半數 入選必比登推介名單的食店，讓消費者能在港澳以低於400元，享受三道菜式美食（不包括飲料）。今次香港新上榜的6間食肆，包括以小食作主打的「魚事者（北角）」，該店以製作魚肉小食及魚麵聞名，菜式包括炸魚條及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

另一間小食店為佐敦「西關老祖」，只提供外賣，主打懷舊及創新小食，包括西關瀨粉及炸黑毛豬肉糉等。而兩姊妹涼皮有限公司（太子）同樣首次入選，推介菜式為加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉的涼皮。

2021年開業的灣仔「船記」亦首度入選，其燒味師傅及點心師傅均經驗豐富，和哥叉燒調味恰到好處，韭黃鮮蝦腸爽滑兼晶瑩剔透。而筲箕灣中菜館「一家」，名菜包括七里莊酒糟醉雞、四川水煮魚及高力杧果奶黃等。

至於新入選的泰式餐廳，就屬位於大角咀的「Saya」，由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部依善地道美食，其泰北咖喱金麵、以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚都是推介之菜餚。