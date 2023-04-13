入境處 紅日加班助辦身份證 超額處理1500宗申請

出動170人員 昨亦實行兩優化預約措施 鑑於近日辦理及領取新智能身份證的市民眾多，入境處為市民着想，破天荒在清明節及復活節首日（本月5日及7日）的兩天公眾假期，在灣仔入境事務大樓的港島人事登記辦事處加開服務時段，共出動170名人員。在該兩日當值的前線人員表示，兩日共處理1,500宗申請，超額完成，雖然要「紅日」加班，但急市民所急，願意挺身而出。

現駐守人事登記處港島辦事處的入境事務主任楊文傑在該兩日參與前線工作，坦言紅日開工「有難處」，因為想陪伴家人及休息，但眼見市民有辦證需求，直言加入部門時有心理準備要隨時候命，當市民有需要時要挺身而出，故願意在該兩天加班。他感謝各同事們的付出及努力，令兩天的特別服務日運作順利，原計劃處理1,300宗申請，最後超額完成處理近1,500宗申請，當中約200宗是未經預約的辦理遺失或損毀身份證個案。

他又指出，3年來的新冠疫情影響大，市民在境外未能夠及時回港辦理身份證，直至近月通關，有龐大的換證需求，但奈何部門有限人手及資源下，面對突如其來的龐大需求，是一個大挑戰。他指出，部門不斷監察換證情況及優化措施，務求滿足市民需要。

除紅日加班外，入境處昨日起再推出兩項優化預約身份證申請的安排，包括年滿11或18歲並已持有香港身份證人士，可預約於人事登記處的延長服務時段辦理換證手續，以及人事登記服務預約系統的可預約日子，由現時的24個工作日延長至96個工作日。截至昨午一時，預約系統在未來96日有7.2萬個預約，佔可預約總數的25%。

獲市民讚許 職員額外滿足 現駐守人事登記處九龍辦事處的助理文書主任李玉蓮指，在入境處工作25年多，主要的工作是在人事登記處為市民辦理身份證手續，加班的兩天到灣仔人事登記處上班，工作與平日分別不大，都是幫市民登記資料、打指模及拍照。她本來已約家人在假期拜山，並帶孩子去玩，但收到長官通知要提供特別服務，她起初無即時答應，考慮後主動報名參加，急市民所急，為市民服務。她指出，該兩日上班「感受好唔同」，市民對她以及一眾職員讚口不絕，稱讚她雖是公務員，但願意犧牲假日返工，為市民服務，坦言當日得到額外的滿足感。

至於入境處上月6日起延長其中4間人事登記處的服務時間，星期一至六的開放時間由早上8時至晚上10時。該處指，自當日起計，4周合共發放約11萬張身份證。