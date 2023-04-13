打擊藥駕 警員疑遺失兩包可卡因證物

【本報訊】警方新界南總區人員於本周日（9日）凌晨在區內進行打擊藥駕、酒駕及超速駕駛行動，行動中共拘捕17名男子。期間，人員在荃灣路設置路障，一名男子駕駛私家車駛至被截查，惟男司機突然加速，撞向執法部門車輛後，高速往青衣方向逃走。

人員見狀隨即展開兜截，其後在青衣担杆山路，發現該輛私家車及司機，同時在車內檢獲小量懷疑霹靂可卡因毒品。

返署點算始揭不知所終 警方經初步調查後，該名姓郭（27歲）男司機，涉嫌「藏毒」、「危險駕駛」、「拒捕」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「意外後沒有停車」及「未能出示身份證明文件」被捕。

消息指出，在涉案私家車內檢獲的懷疑霹靂可卡因，由於數量不多，因此估計是自用。惟警員把相關證物帶返警署點算及過磅時，卻揭發有兩小包懷疑霹靂可卡因不知所終，初步不排除事發時因環境混亂，加上疑犯曾經激烈掙扎，懷疑有警員在現場遺失有關證物，執法部門正就事件作進一步跟進及調查。