核實身份 如石器時代 促法院用高科技整改

西九走犯案 涉頂包被告今提堂 西九龍裁判法院本周一（10日）發生離奇走犯事件，涉事的兩名男被告分屬兩宗不同案件，交換手帶調換身份，致令其中一名原定要還押的販毒案被告獲保釋逃去，事隔兩日，涉事的37歲陳姓在逃被告仍未尋回，至於疑借出身份的24歲林姓被告在事發當日被捕，昨日被暫控一項「誤導警務人員」罪，案件今早於西九龍裁判法院提堂；而因涉嫌協助罪犯而被捕、在逃被告之31歲陳姓妻子，已獲准保釋候查，須於5月中旬向執法部門報到。有議員在電台節目上形容，現時法院內身份核實方面的技術落後，仍屬「石器時代」，易生漏洞，促請當局正視。

議員倡採集指紋拍照認證 立法會保安事務委員會委員葛珮帆表示，今次案情很嚴重，程序上確實有漏洞，批評「手帶可以除出嚟換，已經係問題啦」，建議當局運用生物認證技術改善「原始手帶」，例如運用指紋及相片等，在被告出庭及離開法院時作出雙重認證，確認是否同一人，促請律政司及司法機構需要檢視。葛擔心掉包事件發生後，將有其他被告利用「行街紙」的漏洞倣效，建議在運用高科技改善前，可在上庭前為被告拍照，方便不同的人員核實。此外，羈留室並未禁止被告之間的交談，她認為可增設錄音或監控鏡頭。

質疑兩萬元掉包費不可信 本身是執業大律師的議員容海恩指，不清楚涉事二人掉包的時間，不排除他們早已在羈留室對調身份，坦言「可能出庭嘅唔係佢」，或在出庭後才掉包。她質疑襲擊案被告，會被兩萬元「掉包費」吸引，與一經罪成可判囚數十年的販毒男交換身份，直言事件匪夷所思，不會相信其說法，認為執法部門需調查當中的來龍去脈。容指出，復活節假期剛完結，法庭需一次過處理積累數日的個案，加上西九龍裁判法院規模較大，一間羈留室可同時容納多名被告人，正常情況下可收容達30至40人。

事發於本周一下午，一宗販毒案姓陳（37歲）被告於西九龍裁判法院提堂後，在該處羈留室內，疑以兩萬元買通一宗襲擊案但獲准保釋的姓林（24歲）被告，交換手帶並冒充對方身份，庭警在處理保釋手續時雖有核對身份證明文件，但由於襲擊案被告持的是「行街紙」，相片是黑白色及有少許模糊，庭警未有察覺不妥，販毒男最終成功保釋逃去。人員已拘捕借出身份的襲擊案被告，以及販毒男的妻子，懷疑她向丈夫提供金錢逃走。