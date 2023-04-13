個人名義申辦五一遊行 前職工盟主席料500人參與

【本報訊】前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪日前宣布，以個人名義申請舉辦五一遊行。黃迺元昨日在電台節目中表示預計參與人數是500人以下，認為公眾活動已有「新常態」，相信當局有足夠能力維持秩序，期望當局以更開放的態度處理申請，以免影響外界對香港的印象。而五一遊行是香港的傳統，對執法部門批准申請審慎樂觀。

期望以更開放態度處理 黃迺元又表示，預計會安排20至30名糾察，相信以兩人多年經驗，有足夠能力舉辦一個500人或以下的公眾活動。至於是否接受執法部門早前對部分公眾活動的要求，包括確保參加者戴上號碼牌、穿上指定衣飾或手持指定物品作為識別，黃指仍需進一步商討。至於會否採取措施避免暴力分子騎劫，他則稱暫未有相關考慮。

香港婦女勞工協會在上月5日，亦計劃舉辦爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，並獲執法部門批出不反對通知書舉辦遊行。惟及後執法部門發現有「暴力團伙」響應遊行，婦聯在平衡各方利弊後，終取消遊行。