指台方破壞關係 港府無打算恢復交流

【本報訊】香港經濟貿易文化辦事處（台灣）已於前年5月暫時停止運作，有議員詢問有關港人在台若遇到意外該如何處理，以及現時港台之間的商貿和旅遊推廣工作是否已暫停。當局回覆指，若遇特殊情況，在台港人可以透過1868求助熱線尋求協助，而台方在過去一段時間的種種行徑破壞港台關係，指若未有明顯改善情況和特殊情況，官方交流上暫時沒有打算恢復運作。

議員林振昇向當局詢問指，經貿辦事處（台灣）自暫停運作以來，香港是否沒有與台方有商貿、旅遊推廣的工作。政制及內地事務局局長曾國衞表示，過去台方一段時間的種種行徑破壞港台關係，亦考慮特區政府人員在台的人身安全，決定暫停在台設立香港經濟貿易文化辦事處，直指在相關情況未有明顯改善的情況下，暫時沒有打算恢復運作，而除非特殊情況，官方交流上亦暫時沒有恢復的動作。

另外，《港區國安法》實施後，議員鄧飛詢問香港駐外地經貿辦事處會否澄清外國相關抹黑陳述，他稱自己搜索華盛頓、紐約和三藩市的3個經貿辦均未有任何國安法資料，質疑如何宣傳香港情況。曾回應指外國不時透過媒體抹黑攻擊香港，駐外地辦事處會透過和當地團體接觸，講解實際情況。

不考慮內地設票站 針對會否在下次投票增設內地票站，林振昇指政府雖回覆不考慮，但希望「最低限度」可以倣效上一次立法會選舉在關口設置票站，曾表示在內地設置票站涉及很多法律和操作安排，現時疫情過去，相信能到關口的人也能回港投票，指是否值得花「咁大氣力」，又表示相關操作政府沒有實施計劃。議員陳振英也詢問有關地方選區選民新登記智方便事宜，當局稱計劃會在今年的選民登記運動內在部分選民登記櫃枱及流動登記站作為試點，希望明年可正式推行。