趙家賢斥戴耀廷亂咁嚟 逼人幫手

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢開始接受辯方盤問，他批評戴耀廷處事「亂咁嚟」，經常透過製造壓力「夾硬嚟」，令其他人答應幫手。另外，控方初次表示，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、民動總幹事黎敬輝及公民黨前立法會議員郭榮鏗，均是本案的共謀者，會依賴3人言行來指證眾被告。

邀民動承辦初選 未答應已公開 代表梁國雄及鄭達鴻的大律師盤問趙家賢時，展示2020年5月5日，趙家賢與黎敬輝的WhastApp對話，其中趙說「特別留意Benny（戴耀廷）點講民動個角色」、「佢（戴）啲嘢真係成日亂咁嚟」。辯方問趙為何要傳送有關訊息。趙說，他過往曾與戴耀廷合作，戴給他「亂咁嚟」的感覺，因此才提醒黎關注。趙續稱，當時戴邀請了民動承辦初選。當民動尚在考慮時，戴就公開表示已請民動幫忙，卻未有說一切仍未落實。

趙表示，戴的做法令很多人期望民動會幫忙，無形間製造壓力予民動。倘若民動最終拒絕承辦，則會造成巨大期望落差，令民動「中晒箭」。趙坦言，很多時候當戴想其他人協助，而對方未必應允時，戴便會用類似公開說話的方法「夾硬嚟」，令人只能「順住個勢」答應。

接着，代表吳政亨的大律師，就吳於《蘋果日報》刊登有關「三投三不投」行動的廣告向趙作出提問。庭上展示初選群組對話，有人問廣告是否大會刊登，戴耀廷說不是，林景楠就建議大會澄清，又批評「點解要用紅色做底色，好嘔心。」林更直言「對不起，我真係唔係太接受到」。趙稱，吳政亨所推廣的行動，很大機會觸犯選舉舞弊條例，強調民動與有關行動無關。案件編號：HCCC 69/2022