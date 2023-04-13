傳港人福建車禍亡 當局無主動交代

【本報訊】中港兩地恢復通關，在剛過去的清明節及復活節長假期，不少港人北上旅行及探親，惟有指有港人在福建發生交通意外，事件中更有數名持香港證件的人死亡。本報正向相關部門了解。

據了解，在剛過去長假期，多名港人在內地遇上交通意外，涉及成人及兒童。其中一宗在福建發生的車禍，導致數名持香港證件的人士離世，死者的一名男親友涉危駕被拘留。

駐粵辦指要考慮家屬意願 就有指相關部門未如往常一樣主動交代涉港人死傷的內地交通意外，例如於2006年發生的福建車禍造成港人2死14傷，駐粵辦便在意外當日主動發稿公布事發地點、時間、死傷人數等，議員張欣宇認為，做法或令人感到標準不一，建議相關部門交代公布準則。他再補充，內地辦事處或未必即時得悉各宗交通意外詳情，港人遭遇事故亦未必向相關部門求助，不能假定相關部門隱瞞。

駐粵辦發言人回覆傳媒查詢稱，就對外提供港人求助個案的資訊，要考慮個案性質、家屬意願及個人私隱等因素，重申會積極跟進每宗港人在內地的求助個案。