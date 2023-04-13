申請幅度得人驚 長洲梅窩線加45％

南丫島坪洲加一倍 歸咎高油價 本港公共交通服務「加風起」，繼天星小輪本月3日起加價後，港鐵亦將於今年6月加價2.3%。但海陸兩路加風未完，除了5間專營巴士公司外，10條港內渡輪航線亦申請大幅加價。其中，新渡輪旗下來往中環及長洲等多條航線申請加價45%；而港九小輪旗下來往中環及坪洲等多條航線則申請加價一倍，有關申請仍在審批。

中環往來紅磡亦想加價 根據當局提交立法會財務委員會特別會議的文件，顯示運輸署於去年收到新渡輪就旗下中環來往長洲、中環來往梅窩、橫水渡、北角往來紅磡，以及北角往來九龍城等航線，申請加價45%。以中環來往長洲航線為例，現時周一至六成人慢船普通位收費14.2元，慢船豪華位收費22.3元，快船收費28.1元，若按該加幅調整，新收費在四捨五入後可能分別達20.6元、32.3元及40.7元。

與新渡輪同屬珠江船務的富裕小輪，旗下的中環往來紅磡、北角往來觀塘、啟德的航線，分別申請加價22.2%及28.6%。

至於港九小輪旗下中環往來坪洲、中環往來榕樹灣，以及中環往來索罟灣等航線則申請加價100%。以中環往來榕樹灣航線為例，現時周一至六成人收費18.6元，若按該加幅調整，新收費可能達37.2元。

30條專線小巴已准加價 文件亦顯示，運輸署去年收到156條專線小巴路線申請加價，批准了當中30條路線加價，加幅最大的是九龍站往來西九龍文化區的CX1號循環線，全線僅3站，獲批加價25%，現時單程收費5元。仍待審批的申請中，香港仔中心往來鴨脷洲（惠風街）的N27號通宵線，申請加價150%，即打算由4元加至10元。

新渡輪表示，提出調升票價主要是由於營運成本不斷攀升，其中油價持續高企，較兩年前申請牌照時的燃油價格已升逾兩倍，加上一直面對難以招聘足夠前線人員，因此需要考慮在福利及培訓方面作出提升以吸引人員入行。新渡輪稱，會積極配合運輸署在加幅方面作適切平衡。

另外，5間專營巴士公司正申請加價。當局交代用以抵銷加價壓力的「專營巴士豁免隧道費基金」於去年的最新結餘，5間專營巴士涉及的6個專營權中，九巴專營權滾存的款項最多，逾4.48億元；新巴專營權款項最少，其去年原本有3,440.1萬元款項存入，當中涉及基金利息，但新巴同年將其悉數提取，結餘清零，未知是否與新巴今年將和城巴合併專營權有關。