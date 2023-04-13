香港仔避風塘擬擴建 恐噪音擾民

【本報訊】政府在2020年公布「躍動港島南」計劃以來，多個重點項目相繼「觸礁」，包括珍寶海鮮舫沉沒，文化體育及旅遊局於去年8月取消石澳石礦發展水上運動場所等。有團體關注納入計劃的香港仔避風塘擴建，憂慮相關工程將會有噪音及污染等問題，不單止會滋擾居民，漁民亦可能反對，要求政府聽民意優化計劃。

南區青年聯席昨召開記者會，身兼南區南分區委員的黃雨程指擴建工程與當地興起的旅遊業，有較大機會造成噪音，滋擾居民，在目前船隻噪音未削減情況下，只會更嚴重；其次，交通配套需時去疏通，加上很大機會在假日進行工程，擔心會堵塞車道。

船隻停泊位 分配需透明 青年新思路副主席甄智健則表示，避風塘擴建後的船隻停泊位分配需要透明，因現時私人船隻停泊位較為混亂，擴建後的船隻分配包括如何收費應需時研究，政府應加強關注並提出方案。南區青年聯席李嘉盈則認為應帶動青年對社區的關注與參與度，未來有意在一個月內收集南區屋苑近半數居民意見，包括居民團體、漁民及遊艇會團體等不同持份者，並預計暑期將整合居民意見提交政府部門。

被問及躍動港島南計劃時間線較長，重點工程擱淺的情況下，是否仍有必要推出時，李嘉盈表示樂觀，雖有許多不可預知事件和工程慢等問題，但項目初衷是正面的，畢竟是為了優化南區設施，但仍需政府動態處理，建議當局應注重未來施工有機會造成的環境污染，噪音滋擾和工程進度等問題。