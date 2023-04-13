跌穿300隻 選擇棲息后海灣 黑臉琵鷺勁減

未來發展放眼北部 團體指響保育警號 黑臉琵鷺全球數量再創新高，惟覆蓋本港及深圳的后海灣的黑臉琵鷺數量卻下跌近兩成。由香港觀鳥會統籌的「黑臉琵鷺全球同步普查2023」顯示，本年度全球黑臉琵鷺達6,603隻，為歷年新高，較去年上升7.2%，增加了441隻。不過，后海灣只錄得299隻，較去年減少70隻，下降19%，而該區域自2016年起一直沒未見突破，今年更跌穿300隻，觀鳥會形容是對香港發出的重要警號。

全球數量達6603隻創新高 是次普查於1月6至8日完成，覆蓋全球約130個地點，共錄得6,603隻，台灣、內地、南韓的黑臉琵鷺數量錄得主要增長。台灣繼續是最主要棲息地，全球約64%、即4,228隻黑臉琵鷺在該處度冬，按年升幅為10.6%。內地今年錄得1,307隻度冬黑臉琵鷺，接近全球總數兩成，按年升幅為15.1%。南韓的度冬黑臉琵鷺亦錄得增幅，數量為54隻，比去年增加了17隻，按年增幅為45.9%。日本的度冬黑臉琵鷺數量則錄得下降，為610隻，比去年減少了73隻，下跌了10.7%。

報告特別提及今年后海灣黑臉琵鷺的數量為299隻，是過去10年第二低的紀錄。數量較去年減少70隻，下跌了19%。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌穿300隻，令人擔憂，亦是對香港發出的重要警號。

保護濕地緩衝防線助覓食 黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區，甚至有降水的魚塘覓食。不過，后海灣有近三成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私人持有。這些土地被荒廢及改變用途，令該帶持續面臨生境質素退化的威脅。若不馬上針對這些棲息地採取更積極的保育及管理行動，恐致失去黑臉琵鷺的重要度冬棲息地。香港觀鳥會總監余日東說，《北部都會區發展策略》的保育與規劃將決定后海灣濕地的未來，北部都會區有必要遵守「濕地保育區」及「濕地緩衝區」的保護防線。