調查：逾半打工仔憂失業 34%人延遲退休

【本報訊】本港終於疫後復常，但經濟尚未完全回復，不少港人擔心失業。國際人力資源顧問公司Randstad發表工作趨勢報告，53%港人擔心失業；有73%受訪者指因應財務狀況無法盡早退休，34%更稱要在超過政府法定最低退休年齡，即65歲之後繼續工作。該公司認為，僱主必須採取開放的溝通渠道，支持和留住人才。

香港2023年工作趨勢報告於去年10月進行，共有1,000名受訪者接受訪問，年齡介乎18至67歲。調查顯示，59%受訪者擔心經濟前景不明朗會影響工作；約21%受訪者指延遲退休是因為通脹，故需要繼續工作幫補生活費。不過，亦有67%人表明不會接受低薪工作；更有49%稱因上一份工作薪水太低而辭職。

就業市場不穩定 對於愈來愈不穩定的就業市場，Randstad香港董事總經理Benjamin Elms認為，僱主須採取積極措施，確保員工對工作的前景和未來充滿信心。他建議僱主可通過開放的溝通渠道，提升公司透明度，有助招聘和留住人才。他又指目前的經濟環境需提供有競爭力的薪水，以令員工保持良好的生活質素；公司亦可加入獎勵績效，讓員工有成長和發展的環境。