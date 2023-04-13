消費券覆檢 8萬市民失領取資格

【本報訊】政府將於下周日（16日）向約640萬名合資格市民，發放新一期3,000元電子消費券。早前經審核結果約有25萬人不符合領取資格，而截至2月底，收到約18萬宗覆檢申請，當中約17萬人覆檢成功，最終約有8萬名市民的領取資格被剔除，令庫房慳回約4億元公帑。

庫房慳回約4億公帑 在立法會特別財委會會議中，議員李梓敬關注到2022年的《施政報告》顯示，移民人數達到11萬人，卻為何當局只取消8萬人資格，當中是否出現遺漏，以及如何避免移民港人續領消費券。議員鄧家彪則稱，2021年派發消費券行政費只有2.4億元，去年增至4億元，為何今年仍然要4億元，「係咪唔畀離開香港嘅人攞就要使咁多行政費去審查？」

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成指，是否取消領取資格要視乎幾項條件，包括他們有否以永久離港原因領取強積金供款、過去36個月有否至少一天停留本港、身份證是否在港發出等，當局亦有委聘協辦機構抽查，最初有25萬人被取消資格，有18萬人提出覆檢，有17萬人獲證符合資格獲發還消費券，當中部分人能證明未曾離港，亦有人是移民回流，最終約有8萬人被剔除，令庫房節省約4億元公帑。

此外，議員田北辰關注政府何時開始討論稅制改革，而議員洪雯憂慮本港是否已出現結構性財赤。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂說，政府每年制訂預算案時都會檢視稅項，如要進行一項大改動，要考慮企業及市民的承受能力，近年經濟下行，所以不建議對稅制大幅度調整。