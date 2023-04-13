軟件編製滯後 積金易再延期

當局監察不力 死撐可如期推出 繼早前積金局指電訊盈科企業方案軟件編製進度滯後，令積金易平台構建出現延誤，致不能如期在去年底完成系統開發和功能測試。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂昨稱，雖然平台構建出現延誤，但當局最終目標仍然按照時間表，維持2025年平台全面運作的目標不變。

根據積金局介紹，積金易平台目的是重塑強積金計劃的行政運作，將現有的計劃行政程序標準化、精簡化及自動化，讓現有470萬名強積金計劃成員和30萬名僱主透過網上和手機應用程式，管理他們在不同計劃內的強積金帳戶，例如可查閱帳戶資料、轉移基金和整合帳戶等，更有效地管理強積金帳戶。

交付至少延遲8個月 昨在立法會特別財委會會議上，當局指審核今年度財經事務開支預算撥款約18億元，按年減少約3.5億元，主要因為積金易平台所需現金流減少。保險界議員陳健波關注「積金易」平台建構延遲情況，陳浩濂解釋，預計平台系統開發會延遲至年中完成，第4季將檢查系統，交付會較原定時間延遲8個月，但2025年內完成所有強積金計劃過渡的目標無變。

勞工界議員周小松關注當局有否底線思維，為積金易平台延誤做最壞打算。陳浩濂回覆稱，承辦商已制訂補救方案，盡量縮短延期時間，並已聘請第3方顧問，確保補救方案是可行可信，而承辦商高層已加強參與度、項目監察和資源管理等，政府會保留向承辦商索償權利。

金融服務界議員李惟宏表示，政府在增加股票印花稅後，庫房收入並無明顯增加，關注當局會否減低有關稅率以刺激股票市場。陳浩濂回應說，去年港股日均成交為1,249億元，較前年下跌；但相比2020年的1,295億元，兩者成交額分別不大。他續稱，成交額升跌涉及不同因素，如加息、地緣政治影響等，同時香港無資產增值稅及股息稅，有關因素應考慮在內，當局長遠會平衡公眾財政需要及市場競爭力。