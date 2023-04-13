醫健：老有所醫：淺談治療濕疹皮膚之有效方法

上一次跟各位老友記分享了濕疹的成因、常見病徵和生活須注意事項，希望大家的濕疹狀況已經有改善。但如果病情還未受到控制的話，很多患者都需要接受藥物治療。

過往幾十年來，外用類固醇藥膏一直是對付濕疹的重要武器。它的功用已經受到肯定，對皮膚發炎反應能有快速控制的作用。當然，它亦是一把雙面刃，不當使用的話會有其副作用。我們時常聽到外用類固醇的副作用，例如皮膚變薄變色、近眼睛使用會增加青光眼及白內障風險等等。其實如果患者聽從醫生指示適當使用的話，這些副作用並不常見。千萬不要輕信錯誤的資訊，自行胡亂停用醫生處方的類固醇藥膏，有機會引致病情急劇惡化。如果病情十分嚴重，甚至乎變成紅皮症的話，醫生可能需要處方口服甚至乎靜脈注射類固醇。它們的副作用比外用類固醇藥膏更大，所以通常只會短時間使用。近年，在一些皮膚比較薄的位置例如面部和皮膚摺位及眼睛四周範圍，我們一般會建議患者塗上一些新型的非類固醇外用藥膏，有效對付濕疹而無類固醇的副作用。

用藥遵醫囑 副作用不常見 有些患者的病情比較頑固或受影響皮膚面積範圍過大，只靠外塗類固醇藥膏不能穩定控制病情。過往多年來，皮膚專科醫生會處方一些口服的免疫抑制藥物以控制嚴重濕疹。這些藥物雖然有一定功效，但是它們都有不同的副作用例如容易受感染、肝腎功能受損、增加癌症風險等等。隨着我們對濕疹的發病機制有更深入的認識，現在有更多有效而安全治療嚴重濕疹的方法，例如近來我們時常聽到的「生物制劑」，能夠針對性對付引致皮膚濕疹的發炎因子，治療效果比傳統藥物更好，而且出現嚴重副作用的風險較低，適用於兒童、成人及長者使用。

另外，我想提醒各位老友記，醫生時常會處方口服抗組織胺藥物給患者控制皮膚痕癢。舊一代的抗組織胺藥物，相對有較多副作用，例如使人昏睡、暈眩、口乾。嚴重的副作用包括前列腺肥大患者急性尿滯留，心律不正及急性青光眼發作等等。所以如你們患有這些慢性病的話，一定要先通知你們的醫生，選擇較安全的新一代抗組織胺藥物。

以往我們常常聽見別人說濕疹沒有「斷尾」的可能性，但是患者如果能夠注意平常皮膚保養，聽從醫生的指示塗上或使用藥物，大多數患者病情都能受到很好的控制，過着正常人的生活。所以各位老友記，你們千萬別放棄，盡快找醫生作評估而獲得個人化的自理方案。

皮膚科專科醫生王慶榮