登記器官捐贈 去年僅增1.25萬人

【本報訊】政府多年來一直推廣器官移植，惟近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字持續下跌。去年登記人數僅12,500人，為8年來新低，亦是自2019年後登記數字一直下降。此外，取消登記中央器官捐贈登記名冊數字亦有急升，達1,615人，為8年來新高。

取消登記數字急升 中央器官捐贈登記名冊的登記數字下跌，亦令平均輪候器官移植的時間5年來不斷增加，當中眼角膜的平均輪候時間由去年的15.1個月增至21.2個月；而肺臟亦由去年的22.9個月增至27.6個月，意味病人要多等近半年才可獲器官移植。上次取消登記中央器官捐贈登記名冊數字破千的時候為2017年，當時聯合醫院被揭發「開漏藥」事故，導致病人鄧桂思急性肝衰竭而需要換肝，令市民對器官捐贈失去信心而出現「退出潮」。

香港器官移植基金會創會主席何繼良解釋，3年疫情期間，器官移植宣傳減少，全球登記人數均下降。他表示不擔心相關情況會持續，因往年都曾試過因個別事件而出現「退出潮」。被問到女嬰芷希去年底接受內地跨境捐贈心臟進行移植，會否亦為其中一個原因令人取消登記，他同意此事亦可能是其中因素，因部分人或會有誤解，惟其實相關制度在其他國家亦有實施，不會出現政府隨意將器官送到內地移植的情況。