營養補充劑運作解構 助改進糖尿治療

【本報訊】香港大學理學院最近於降血糖研究取得突破進展，化學系教授孫紅哲團隊發現營養補充劑鉻元素（III）在人體內的位置和功能，或能改進糖尿病的治療方法。團隊研究發現，營養補充劑鉻元素（III）可通過抑制三磷酸腺苷（ATP）合成酶（ATP synthase）的活性，調節細胞能量穩態，增加細胞對葡萄糖的代謝能力，改善由高糖引起的線粒體形變，並提高二型糖尿病小鼠對葡萄糖的代謝能力。

減高血糖對線粒體損傷 孫紅哲指，鉻元素（III）是常用營養補充劑，常被用於治療糖尿病、減肥和促進肌肉發育等。但科學家一直無法確定它在生物體內的蛋白質標靶和作用機制。團隊使用基於螢光探針的新方法，成功解決難題，揭示其蛋白標靶和分子機制。

團隊根據之前的研究工作，成功合成一種能夠在活細胞內識別鉻元素（III）結合蛋白的螢光探針，並使用上述探針在活細胞中監測結合蛋白質的分布，結果發現這些蛋白質主要集中在細胞的線粒體上。通過進一步實驗，他們確認了人體細胞中第一個蛋白組，並發現結合在合成酶活性中心後，會取代酶底物的鎂離子，從而降低合成酶的酶活性並啟動下游通道，減緩高血糖對線粒體的損傷，改善葡萄糖代謝。這個作用模式在二型糖尿病小鼠模型中得到驗證。