涉殘酷對待動物致兩貓喪命 兩女准保候訊

【本報訊】元朗唐人新村出租鐵皮屋的兩名女租客被指於去年底的晚上，在屋內涉虐待5隻貓，包括沒有提供足夠糧食及食水，以及沒有向牠們提供良好居住環境。執法部門接獲有人報案後上門調查，發現現場衞生情況惡劣，沒有足夠糧水，而5隻貓當中有兩隻已死去。兩女其後被捕，控以兩項涉及「殘酷對待動物」的控罪，案件昨於屯門裁判法院首次提訊，兩名女被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至6月7日再訊，以待控方索取法律意見，兩名被告均准以二萬元現金保釋候訊。

兩名被告分別是黃思瑩（33歲、無業）及麥詠詩（23歲、侍應）。兩人同被控一項「明知而容受任何動物在其據有或畜養中，所採用的方式可能導致該動物受到不必要或原可避免的痛苦」及一項「未能提供充足食物和清水」罪。

疏於提供充足糧水 控罪指二人在2022年12月21日，在元朗唐人新村路丈量約份121及地段615的二號室內，明知而容受5隻短毛唐貓在其處所內被畜養，而所採用的方式可能導致牠們受到不必要或原可避免的痛苦；及於同日同地掌管上述5隻被禁閉的短毛唐貓，但疏於對牠們提供充足的食物和清水。 案件編號：TMCC 757/2023