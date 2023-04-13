漁署開殺戒 撲殺野豬飆逾兩倍

【本報訊】本港野豬問題嚴重，漁農自然護理署自2021年底起改以人道毀滅撲殺野豬，並廢除捕捉及避孕/搬遷先導計劃。由2022年至今年2月期間，署方大開殺戒共處理330隻野豬，較上個年度的105隻，急增2.1倍。

研修例提高違規餵飼罰款 同期內，漁護署錄得1,108宗野豬出沒或滋擾報告，較2021年度1,351宗稍有回落。當中以西貢、南區及沙田情況較嚴重。2021年至今年2月內，累計野豬傷人報告多達55宗，亦遠多於2020年度的4宗。

就政府3年前估算，全港郊區約有2,500隻野豬棲息，漁護署正收集數據分析，預期下半年有最新的估算數量。政府另稱，近年野豬滋擾問題嚴重，主要原因是人為餵飼活動引起，去年底起將禁餵區範圍擴展至全港，政府正考慮進一步修訂條例，提高違例餵飼野生動物的最高罰則及引入定額罰款，預期今年內提交立法會審議。

漁護署現有34名人員負責全港野豬管理工作，人手按年度多兩人，所涉及的開支（修訂預算）為2,100萬元。政府預計下年度相關人手編制和開支大致相若。