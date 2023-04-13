慘慘牛鮮血長流 漁護署見死不救

拖1日1夜始帶走 大嶼山1日死傷3牛 本港郊區牛隻的保育棲息問題廣受關注，但漁農自然護理署被斥見死不救。本報追蹤發現，日前大嶼山石壁水塘有慘慘牛疑「內傷」，從鼻部流出的鮮血不止，一滴，二滴，三滴，濺至滿攤鮮紅，地上血漬與綠草形成強烈對比。有熱心市民表示，三日前發現牛隻受傷時已立即致電漁農自然護理署求助，翌日牛牛傷勢持續惡化，惟署方拖到該晚才派人接走牛隻，擔憂牠錯過治療時機。有關注團體指漁護署轄下的牛隻管理隊是「孤兒仔」，處理保育工作上「無心無力」，促政府盡早正視動物保育政策。

郭女士向本報反映，本周一行山經大嶼山沙咀懲教署附近時發現該受傷牛隻，當時牠流鼻血，由於附近馬路、草地遍布血漬，惹起懲教署職員及遊人關注，並聯絡漁護署跟進。由於擔心牛隻，她翌日早上再到現場所見，牛隻傷勢逐步惡化，不斷滴落的鮮血更將草地染紅，情況堪憂。

稱無法安排車輛接送 郭女士表示，香港愛護動物協會職員當日到場後曾聯絡上漁護署，後者指需視乎同日另一宗牛隻受傷事故進展，才能安排車輛，否則可能需延至翌日處理。幸好，她留守至晚上近11時，終等到漁護署到場接走牛隻。但她質疑，漁護署聘請當地村民作「看牛人」，無做好職責，有牛隻受傷時無第一時間支援，對此感到失望。

漁護署昨回覆本報查詢時稱，本周一接獲市民報告上址一頭黃牛流鼻血，同日派員到場視察，經初步檢查後認為該牛隻並無即時危險，故讓該牛隻返回林中。該署人員前晚再到場了解該牛隻狀況，及後將牠帶回署方轄下的打鼓嶺行動中心。獸醫檢查後發現，該牛健康狀況尚可，沒有流鼻血，並能自行喝水。牠繼續在中心內接受觀察。

大澳牛隻因腳傷而死 香港牛物種保育協會前身是大嶼山愛護水牛協會，已從事本地牛隻保育工作19年。該會會長何來表示，大嶼山前日共發生3宗牛隻死傷個案，除上述石壁牛隻流鼻血外，昂坪有牛隻後腳受傷流血不止；大澳則有牛隻因腳傷而死，而該址向來是非法棄置垃圾的黑點。

何來續稱，該流鼻血的牛隻早於上周五已被發現嘴唇、牙肉有血漬，起初以為是咬到垃圾或金屬、碎石等而流牙血。計及此牛在內，本港去年至今發現至少3宗同類事件，相信流血並非被車撞傷。參考外國研究，成因或涉及感染疾病，亦可能與牛隻老化，內臟衰退有關。

「流淚牛」套頸圈慘遭虐待 政府早年估算本港約有1,110隻黃牛及120隻水牛，分布於大嶼山、西貢及馬鞍山、新界中部及東北部，而漁護署早於2011年底成立牛隻管理隊，專責管理流浪牛。前年西貢「流淚牛531」事件，漁署更被指用頸圈虐待動物。何來指漁護署現有監管政策，僅以寵物或流浪動物區分，而「牛隊」更猶如部門的「孤兒仔」，零政策、零資源下執勤，工作可謂「無心無力」，她促政府盡早正視動物保育政策，達致人牛共存。