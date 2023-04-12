保釋程序現漏洞 掉包走犯豈能容

在影視劇集中，片首或片尾時常會出現「本故事純屬虛構」等字眼，實在不無道理！皆因在電影中，犯人欲逃脫，絕非易事；往往要絞盡腦汁，還要多人協同、裏應外合，要不想出令人讚嘆的妙計，要不動用槍炮軍火，經過一輪鬥智鬥勇，甚至要作出犧牲，方能成功逃走。殊不知在現實中，越柙根本不用大費周章，簡簡單單與同押犯人交換身份，即可利用對方的保釋資格，光明正大地從正門離開。電影情節固然令人驚嘆，但現實才教人目瞪口呆，同時亦教一眾編劇汗顏！

道高一尺 魔高一丈 西九龍法院前日發生一宗罕見的掉包走犯案件。一名涉販毒的陳姓男疑犯，在法院接受審訊後，於臨時囚禁室等候還押期間，懷疑通過口頭答應支付「掉包費」，成功買通另一名涉襲擊案林姓男疑犯；陳男其後通過交換法庭手帶、取得林男的臨時身份證明書等簡單手段，居然成功冒充對方，騙過負責核對身份的警員；最終，陳男利用林的保釋資格逃脫。直至警員發現兩人身份有異時，陳男早已逃去無蹤。事後，警方只能以涉嫌誤導警務人員為由拘捕林男，並以涉嫌協助罪犯為由拘捕陳男的31歲同姓妻子，但陳男至今尚未被緝捕歸案！

綜觀全球，越柙走犯甚或逃獄等事件，並不罕見；然而，外國的越柙事件，過程大多錯綜複雜，絕非如今次事件般輕描淡寫，彷彿犯人只是臨時起意，便可如入無人之境，來一場「說走就走」的越柙！不過，事件的匪夷所思，也正好暴露了當局的盲點；正所謂：「道高一尺，魔高一丈。」未曾犯案或首次犯案的人，或許不容易察覺還押保釋程序上存在巨大漏洞；但陳男曾因屢次犯案，經常多次進出法院，熟悉還押保釋程序，於是便看穿漏洞。

雖說今次事件明顯牽涉人為疏忽，當值人員亦有不可推卸的責任；但更多的是證明了，即使現行程序一直以來行之有效，但時間一長，又欠缺檢討和優化，始終會暴露破綻。加強培訓、提升當值人員警覺，固然是可行辦法之一，卻治標不治本。參考外國，港府如要治本，欲有效地防範疑犯「掉包」，就必須在還押保釋程序中，引入高科技輔助；畢竟現行程序過於守舊「落伍」，亦與港府號稱要發展「智慧城市」的構思，顯得格格不入。

緝犯堵漏 雙軌並進 港府近年大力推動高科技發展，諸如指紋解鎖、人臉識別等科技，漸漸在日常生活中普及；那為何牽涉疑犯的保釋程序，未有引進高科技，反而停留於「石器時代」，憑肉眼去辨認呢？須知道，在疑犯被正式拘捕時，警方已可套取疑犯指紋及拍照存檔；換言之，在保釋程序中引入指紋、人臉識別等核對手段，不過是增設裝置問題，幾乎不涉收集個人資料爭議，何以當局不主動引進呢？難道非要等到走犯事件頻頻發生，才願意亡羊補牢嗎？

另一方面，不少國家都會要求疑犯佩戴電子腳鐐，港府何以不考慮引進呢？退一步而言，即使只是把法庭手帶升級為更先進的電子手環，亦可降低疑犯「掉包」的機會，難道是為了節省成本嗎？相信大家都印象深刻，早前新冠肆虐期間，港府曾要求居家隔離的確診病人佩戴電子手環，只有完成隔離並康復後，方能剪掉；難道罪犯對於社會的危害性，比奉公守法卻不幸確診的病人還要低嗎？

無可否認，當前首要任務是盡快把逃逸的陳男緝捕歸案，倘若陳男成功潛逃海外，將為本港法治留下一個永不磨滅的污點，當局亦將成為國際間的笑話！然而，緝捕疑犯與堵塞程序上的漏洞，必須雙軌並進，幾乎一刻都不能停頓！畢竟事件已經曝光，假如當局不及時作出補救，其他還押犯人有樣學樣，接二連三越柙逃走，公義還如何得以昭彰，港府又顏面何存呢？正如有議員批評，今次事件比起電影情節更離奇，難以想像是如何發生，若不盡快補救，勢必動搖公眾對香港法治與法庭的信心。