笑看天下：真心找出第三條路

法國總統馬克龍國事訪問中國後，回程法國途中接受傳媒訪問，佢強調歐美必須減少依賴美國，以免成為美方附庸，並主張歐洲戰略自主，避免因台灣問題捲入中美衝突。馬克龍講呢番說話，世界局勢正風雲變色，像俄烏之戰仍然膠着，美媒報道美國近期機密軍事和情報文件顯示，烏克蘭從西方獲取嘅武器，尤其係彈藥和防空系統方面面臨嚴重不足；美國硅谷銀行倒閉引發「骨牌效應」；中國外交形勢喺國際舞台成焦點；「去美元化」漸成趨勢等。

喺咁多不利美國嘅客觀環境下，馬克龍對中國大舉示好，甚至喺社交媒體上用中文、英語和法語分享自己訪華感受，提到「我們在一起大有可為。法中友誼萬歲！」嘩！有人質疑國家主席習近平喺廣州松園賓館嘅「不打領帶」非正式會晤，品好茶再聽千年古琴，果然「高山流水遇知音」，真有如此魅力令馬克龍「遠小人」美國？

馬克龍「情傾」中國，應該亦料到會引來歐美嘅強烈回響。呢，芬蘭駐比利時大使館顧問便批評馬克龍無權代表整個歐盟，歐盟並冇比以往更需要中國；與此同時，Twitter出現一個新詞Macroning，意指「刻意增加對中國依賴，同時以天真和提高歐盟戰略自主的需求向歐洲夥伴說教」。

馬克龍此趟訪華重點，雖然達成許多主要交易協議，不過，法國對華經濟關係近年其實正在逐步減弱，不少法資公司因中國嘅「清零」政策和政治風險等因素而陸續撤出中國，如家樂福、歐尚、阿爾斯通等；講到貿易，反而德國才是中國喺歐洲嘅最大貿易夥伴，經濟依賴較法國大得多。是以老朽相信馬克龍係真心試圖推行歐洲自主方略，喺美國對華「過度喊驚」下找出「第三條路」！