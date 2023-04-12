不平則鳴：官而優則商收購如勾結

日前電視新聞出現一個驟眼間令人吃驚的報道，為何突然有官員先於政府機制公開呼籲輸入外地勞工以解決香港建造業人手不足的問題？再定睛再細看旁白的身份說明，原來是香港建造業某組織的行政總裁兼該業界的發言人，新聞的背後，又是一個官而優則商的故事。

這位前政府問責高官之所以出名，就是因太不出名，竟無人認識；這個「人」的意思，當然是指立法會議員。2014年某次立法會大會，被「長毛」議員和時任立法會主席的曾鈺成議員在大庭廣眾的議事殿堂上追問：「你是誰？」這位不出名的問責高官從此「揚名聲，顯父母」了。不收費電視台之新聞台每小時的重播，必播出這位官員在立法會的自白：「我是乜乜局副局長」云云，從此一鳴驚人，「一雷天下響，發達無限量」，最後的發展真發達了。

俗語說，「人怕出名豬怕肥」，香港官場則相反，最怕「養在深閨人未識」。因此官拜問責團隊階梯，也只是投身商界長袖善舞的跳板而已。這位「無人識」到「全民識」之官，登時「行運行到腳趾公」，商運亨通，成為大財團必搶的超高端人才目標。黃袍加身，送股送權，升呢入伙，脫離浮沉宦海；過冷河之後，一躍而成行業翹楚，舉足輕重代言人。人上人，官上人。正所謂「英雄莫問出處」，只能怨你「命裏無時」惟有「莫強求」！

為甚麼官品位如此高價值？一是通天曉，甚麼奇門遁甲、行軍布陣，早已胸有成竹，擁活的知識產權最值錢；二是活地圖，城市規劃未卜先知；三是人脈關係互聯網，天地線一搭即通；四是金漆招牌，鍍過高官的「金」。所以，官品位是無價寶也。試問怎不成境內外財團的搶手貨？若不明或不信的話，請自行查閱歷任退休高官的去向，便知端倪了。