筆下風雲：台灣綠營所謂的愛台

台灣的蔡英文「過境」美國，事前最大心願就是同眾議院議長麥卡錫碰面，結果如願以償，這位婦人隨即風騷得很，深感在外交上取得重大勝利。顯而易見，民進黨政客千方百計刺激北京，大賣「中國威脅論」、「抗中保台論」，以台灣捍衞者自居。但僅以蔡英文來說，其家族不是美國籍就是英國籍，而且類似情況在深綠高層政客之中十分普遍，例如吳釗燮家人有美國籍、賴清德讓兒子和媳婦到美國生仔以取得美國籍等。此外，李登輝、蔡英文、蘇貞昌、辜寬敏等深綠代表人物，均被指為有日本血統，是所謂的「皇民後代」。

這就難怪，民進黨所謂愛台都十分膚淺，實際上將台灣綁上戰車，為美日利益服務。最經典例子，明知美國「萊豬」有毒，含有禁用瘦肉精，但美國一聲令下，台灣不敢不開放市場大舉入口。又如華府看中了台積電的高端價值，軟硬兼施、半逼半氹要台積電到美國設廠，結果圖窮匕現，所謂補貼是假，搶走台積電利益、技術、商業機密、控制權才是真。台積電董事長劉德音現在才說無法接受美國條件，未免太遲。

明乎此，這些台獨政客謀的只是一己私利，服膺美日，也是為自己家族利益、為將來「走佬」鋪路，台灣則只有被掏空的份兒。別看蘇貞昌之流，聲言「就算只有一支掃帚也會跟大陸周旋到底」，說的比唱的還好聽，一旦解放軍攻台，第一個棄台逃亡肯定就是他。蔡英文更明言，2024年後台灣不關她的事，丟下一個經濟破敗、與大陸劍拔弩張的寶島便關人個關。

今次蔡英文跟麥卡錫會面，顯得志得意滿，但台灣實際上有甚麼得益？正因為綠營所作所為愈來愈離譜，台灣「疑美論」也愈來愈高漲，這未嘗不是好事也。