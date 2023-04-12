龍吟虎嘯：如此軍演會有三次嗎

解放軍一連3天針對台灣的「戰備警巡」和「聯合利劍」軍演，規模空前，打擊力度空前，乾脆利索，「圓滿完成各項任務」；最後壓軸登場的，是山東號航母戰鬥群，「轟炸機掛載實彈模擬打擊重要目標」。這次軍演，陸海空、火箭軍都是實裝實彈，時刻準備真的「開打」，這是對台灣當局最大的壓力。這說明，解放軍根本不擔心甚麼「擦槍走火」，而台灣方面要極度小心任何一個細節上別惹着解放軍。

內地官媒也毫不掩飾這次軍演就是對台灣「打要害、擊命門、斃首惡，展示解放軍遠程火力打擊、聯合火力打擊的能力」，就是要模擬打擊「台島及周邊海域關鍵目標」，「台島要地、要點、跑道等重要目標」，就是要模擬打擊台灣軍事體系的重要節點，打擊移動性的重要目標，對其跟蹤監視，必要時一舉殲滅。

內地媒體還介紹，解放軍火箭部隊採取「周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊」。解放軍海軍多艘戰艦「演練突襲敵方疏泊艦船、海上封鎖」、「從台灣海峽、台島西北、西南及台島以東海域主動出擊，靈活機動佔據有利陣位，高速進逼懾阻對手」。

筆者不厭其詳地引述內地官媒對今次解放軍「環島」軍演的戰術打法報道，是為了說明大陸是在堂堂正正、殺氣騰騰地把「武統大步」端到台灣當局和白宮、五角大樓面前，看他們吃得下吃不下，接得住接不住。這樣的「環島」軍演，今後很可能常態化。我們好奇和關心的是，今後台美還會搞出類似佩洛西、麥卡錫的挑戰中國底線的「大動作」嗎？如果夠膽再搞出來，大陸會不會就不是軍演，而是直接開打，拿下台灣呢？事不過三嘛！

對台灣方面而言，其實是早已嚇破了膽。若從「理性」考慮，台灣是不敢飛蛾撲火的；對美國而言，則是兩難，既想玩火，火中取栗，又怕玩火，引火燒身。