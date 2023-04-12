政情：洪雯：不做背後的人 只想代表市民

隨着選委會界議員黃元山舊年「轉跑道」加入特首政策組做組長，好多人都關注會唔會再有其他議員被政府「撬走」、猜測曾經係政府中央政策組擔任高級研究主任嘅議員洪雯（Wendy）會否「重操舊業」，不過佢話，比起做「背後的人」，更鍾意就自己關注嘅議題發言喎！

冀拉近貧富 成橄欖形社會 Wendy話，如果自己背負政策組嘅角色，就更似政府「背後的人」，難以就社會上各種問題而暢所欲言；而佢就好鍾意依家做代議士嘅角色，因為可以代表自己同市民，就各項公眾關注嘅議題發表佢嘅睇法。

至於Wendy目前最關注嘅議題，佢話希望香港可以建構成中產居多、巨富同極貧只佔少數嘅「橄欖形社會」，同時低收入階層可以向上流。佢話香港其實有唔少勞動力，但冇出來工作，反觀新加坡政府會有各種獎勵計劃鼓勵市民投身職場。針對房屋政策，佢認為置業先至係政府同市民所追求嘅重點，所以政府應該提供更多種類嘅房屋供應，而非喺房屋政策上偏重公屋。