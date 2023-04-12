政情：過關現人鏈 陸頌雄重提一地兩檢

復活節長假期結束，大批市民從海外或內地返港，逼爆各個口岸。議員陸頌雄前晚亦撞正返港人潮高峰期，令佢再萌生「一地兩檢2.0」嘅念頭。

陸頌雄前晚7點幾喺社交平台貼文，話喺深圳灣過關撞正高峰期，要過兩次關，先過完內地再過香港關，跟住要等巴士，用咗大約個幾鐘，而今次嘅體會係過內地關反而比香港關時間短。

用咗個幾鐘 倡流程電子化 呢排佢同多名議員先後去深圳同北京上清華大學嘅實體課，佢話由2月底到依家，清華班同其他嘅交流活動、工作都好多，以單月來計可能破咗佢嘅個人紀錄，佢不禁思考到大灣區要做到真正融合，最好係零輪候嘅暢順過關，而相關嘅軟硬件以至制度設計，都係值得深思嘅課題。

相信好多市民都有過關擠迫嘅經驗，有網友話陸頌雄用咗個幾鐘過關已經算快，有網友更留言話希望只係單向檢查，陸頌雄都有類似嘅諗法，話總之只檢一次，過一次關，而且盡可能做到電子化，用手機打開應用程式就搞掂。但呢種方法可能好多老人家都唔識，唔少網友話不如全部一地兩檢就冇煩惱嘞！