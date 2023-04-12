政情：關注三隧分流 草案委員會爭崩頭
政府提出嘅《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，計劃喺今年8月起推行「三隧分流」方案，好多議員爭崩頭想加入呢個草案委員會，要喺30個入面篩走一半。
30人爭15個席位
「三隧分流」方案爭議多就梗㗎啦，尋日下晝5點加入草案委員會報名截止，最後竟然有30個議員話要加入，可惜委員會嘅訂明只有15個委員，所以競爭都好激烈啊！
無論加入事務委員會抑或草案委員會，都係採用名單制分配名額；而有草案委員會15個委員席位，可以事先喺所屬組合協商，亦可以用個別議員身份報名，但就要睇吓有冇餘額，有就抽籤。最後名單出爐，嚟自謝偉銓名單嘅成員有謝偉銓、洪雯同梁毓偉；陳克勤名單有梁熙、陳學鋒同陳恒鑌；盧偉國名單有盧偉國同易志明；陳紹雄名單有陳紹雄同楊永杰；葉劉淑儀名單有李梓敬。
由於謝偉銓同盧偉國名單都冇用盡所有配額，以致循指定配額加入草案委會嘅議員有11人，剩低4席就由餘下19位已報名嘅議員抽籤，咁最後邊4個人係幸運兒呢？咪就係郭偉强、陸頌雄、江玉歡同林筱魯嘞！
15名委員雖已塵埃落定，咁邊個會做草案委員會主席呢？係咪又要爭呢？咁就要拭目以待。
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