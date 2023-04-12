政情：關注三隧分流 草案委員會爭崩頭

無論加入事務委員會抑或草案委員會，都係採用名單制分配名額；而有草案委員會15個委員席位，可以事先喺所屬組合協商，亦可以用個別議員身份報名，但就要睇吓有冇餘額，有就抽籤。最後名單出爐，嚟自謝偉銓名單嘅成員有謝偉銓、洪雯同梁毓偉；陳克勤名單有梁熙、陳學鋒同陳恒鑌；盧偉國名單有盧偉國同易志明；陳紹雄名單有陳紹雄同楊永杰；葉劉淑儀名單有李梓敬。