無業婦涉劏貓烹食 押後訊

【本報訊】一名女子上月在深水埗單位，涉嫌屠宰一隻本地短毛貓並打算用來食用，事件由鄰居揭發。被捕女子被控一項「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，案件昨於西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至5月23日再提訊，期間被告續准保釋候訊。

最高可判監禁半年 涉案58歲女被告張蘭嬌，報稱無業。她被控於2023年3月1日，在深水埗白田街51號白田邨健田樓一單位，屠宰一隻貓隻以作食物。根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

同類事件偶有發生。油麻地新填地街一間店舖，被揭發於本年2月9日出售貓肉供食用，涉案40歲男子吳思遠，被控未獲准許而管有以供使用的冷藏肉類、冷凍家禽屠體及冷藏家禽屠體，及使用重約1.255公斤（包括塑膠盒及塑膠證物袋的總重量）的貓肉作食物，上周四被判入獄10周。案件編號：WKCC 1530/2023