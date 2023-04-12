虐打3男孩 童樂居女職員判監4個月10周

【本報訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，其中一名女職員被指不當對待3名兒童，虐待招數包括拍打後腦及摔倒在地。涉事女被告在開審前承認3項虐兒罪，昨於九龍城裁判法院被判入獄4個月10星期。裁判官指，3名兒童都沒有做出激怒被告的行為，惟被告卻用錯誤及粗暴方式對待他們，或會造成不良榜樣，令其他兒童倣效，故判刑須具阻嚇性。

拍打後腦 摔地 粗暴抹臉 25歲女被告謝綉蔚承認3項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。案情指，被告在2021年11月20日上午，在位於旺角的童樂居一活動室內，突然拍打一歲男童R後腦兩次。約20分鐘後，被告又捉住一名不知名男童左臂，把他摔在地上令他放聲大哭。5日後被告再於活動室內，拿毛巾粗暴地抹3歲男童F的臉。

裁判官判刑前表示，留意到相關閉路電視片段中，除了3項罪行中涉及的3名男童之餘，還有另一名幼童亦疑遭不恰當對待，關注控方會如何處理。控方檢視有關片段後，稱會稍後再跟進。辯方進一步求情稱，被告的背景報告內容評價正面，被告表現悔意，本案案情亦非同類案中最嚴重，冀法庭輕判。案件編號：KCCC 1884/2022