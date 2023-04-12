形迹可疑受查 揭的哥藏大麻

【本報訊】昨日凌晨1時許，執法人員巡經香港仔華富邨華美樓對開，發現停在路旁一輛的士形迹可疑，於是上前截查。人員在該輛的士內一個煙盒及一個膠袋，檢獲合共約4至5克懷疑大麻，市值約1,000元。經初步調查後，該名姓吳（55歲）的哥涉嫌「藏毒」被捕，已被帶走扣查。