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形迹可疑受查 揭的哥藏大麻

涉事的士停在華富邨路旁。（梁國雄攝） 涉事的士停在華富邨路旁。（梁國雄攝）
涉事的士停在華富邨路旁。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨1時許，執法人員巡經香港仔華富邨華美樓對開，發現停在路旁一輛的士形迹可疑，於是上前截查。人員在該輛的士內一個煙盒及一個膠袋，檢獲合共約4至5克懷疑大麻，市值約1,000元。經初步調查後，該名姓吳（55歲）的哥涉嫌「藏毒」被捕，已被帶走扣查。
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