元朗群煞闖酒吧狂斬 男子浴血

【本報訊】昨日清晨近6時，約6至7名黑衣大漢，闖入元朗教育路71至79號地下一間酒吧，不由分說揮刀追斬場內一名姓李（31歲）男酒客，事主猝不及防，走避不及下被斬傷，致身體多處淌血。群煞得逞後奪門逃走，並分乘3輛接應私家車絕塵而去。

救護員接報趕至，發現事主清醒，即場替其敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院救治。執法人員經初步調查後，把案件列作「傷人」，正調查事主遇襲原因及追緝歹徒歸案。

中年漢遭扑頭失銀包手機 此外，昨日清晨5時許，一名姓嚴（52歲）男子，途經油麻地炮台街近西貢街交界期間，突然被人以硬物施襲致頭部受傷，並趁機搶去其內有800元現金的銀包及一部手提電話，對方得逞後逃去無蹤。事主驚魂甫定後，負傷自行報案求助。

執法人員接報趕至，在現場及附近一帶展開兜截，惜最後未有發現，經初步調查後，把案件列作「行劫」，正追緝一名案發時身穿黑色上衣及黑色長褲的男子。事主在場經救護員敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院接受治理。

夫妻爭執動粗 拳頭鬥菜刀 另外，本周一深夜近11時，荃灣定豐街咸田村一對中年夫婦，疑因感情及生活問題爆發爭執，雙方初則口角，繼而有人情緒失控動粗，姓彭（45歲）妻子遭人揮拳襲擊，導致面部受傷。有人不甘受襲，擸起一把菜刀揮舞，姓余（49歲）丈夫閃避不及，致胸部及手部被斬傷，當場血流如注。

據了解，有人赫見丈夫受傷流血，始驚覺自己闖下彌天大禍，遂慌忙自行報案求助。救護員接報趕至，替兩夫婦包紮及敷治後，再由救護車把他們送院治理，執法人員經初步調查後，彭婦涉嫌「傷人」被捕，余男亦涉嫌「普通襲擊」被捕，兩人已被扣留調查。