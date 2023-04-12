取酬運K仔 大學生就逮

屯門兩日破兩毒案 檢貨值逾700萬元 海關人員根據線報，昨日下午掩至屯門一公共屋邨，截查一名報稱大學生的90後男子，在其背囊內檢獲市值500萬元的K仔，遂以販毒罪把他拘捕。據悉疑犯收取數千元報酬運毒，毒品主要供應新界西區。另本周一晚上，關員在同區一私人屋苑截查一名80後無業漢，在其手持紙袋內檢獲霹靂可卡因，關員把他拘捕並押返屋苑一單位搜查，結果再檢獲可卡因及霹靂可卡因，以及製毒及包裝工具。案中檢獲的毒品總值約210萬元。初步相信疑犯利用偏遠私人屋苑作掩飾，把毒品加工再出售圖利。

香港海關毒品調查科人員，昨日下午在屯門區進行掃毒行動，期間於安定邨定祥樓外，發現一名形迹可疑男子，隨即上前把他截停搜查。人員在該名男子攜帶的背囊內，檢獲約8.5公斤懷疑氯胺酮，（俗稱K仔），市值約500萬元。

人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱為大學生的24歲男子，相信他收取數千元酬勞替販毒集團運毒。其後，關員押解被捕男子返回上址其住所搜查，惟未有進一步發現。據了解，疑犯沒有黑幫背景，與家人同住，估計他把毒品帶回家時遇查斷正，有關毒品主要供應新界西區。

租屋苑闢毒品加工場 拘無業男 另外，海關毒品調查科人員，早前根據線報及經深入調查後，於本周一晚上約8時，掩至屯門掃管笏路一私人屋苑內，截查一名形迹可疑的男子，並在其手持的紙袋內，檢獲約450克懷疑霹靂可卡因。人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名38歲、報稱無業的男子，並把他押返屋苑內其租住的單位搜查。

關員在該單位內，再檢獲1.1公斤懷疑可卡因、700克懷疑霹靂可卡因，以及一批製毒和包裝工具。案中檢獲的毒品總值約210萬元，該名被捕男子隨即被帶返海關總部扣留調查。

海關毒品調查科高級調查主任李志豪表示，相信被捕男子租用涉案面積約370呎單位接近一年，並負責把可卡因加工成為霹靂可卡因再出售圖利。海關花費數日追查，成功鎖定該名男子，並採取行動將其緝拿歸案，相信不法分子利用較偏遠私人屋苑作為掩飾進行販毒活動，以增加執法人員的偵緝難度及逃避追查。