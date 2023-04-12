長假外遊 跑馬地住宅遇竊 失值逾18萬名錶

黃大仙現家賊 男戶主胞姊被捕 復活節假期盜賊「搵食」，5住宅及食肆失逾40萬元財物。跑馬地有女住戶在外遊後於昨日清晨返家，赫見住所一片凌亂，貴重財物被搜掠一空，經初步點算損失逾19萬元名錶及首飾。另外，黃大仙、沙田及港島堅尼地城有3個住宅單位及一間食肆失竊，總值超過22萬元財物不翼而飛。當中在黃大仙的住宅失竊案，據悉事主胞姊涉嫌盜竊被捕，執法人員正追查贓物去向。

昨日清晨5時許，一名姓洪（35歲）女住戶疑離港外遊後，返回跑馬地鳳輝臺22號崇明閣寓所，發現屋內翻箱倒櫃有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人潛入爆竊，隨即報案求助。執法人員接報到場，戶主經初步點算後，證實6隻總值約18.6萬元的手錶，以及一批價值約5,500元的首飾被盜。案件列作「爆竊」，執法人員正根據附近「天眼」片段，調查案發經過並追緝賊人。

餐廳門鎖被撬失夾萬 約3小時後，有職員返回堅尼地城爹核士街22號地下一餐廳擬開門營業時，發現店舖後門門鎖被撬毀，店內夾萬不翼而飛，遂報案求助。人員接報到場，翻查店內「天眼」片段了解，店舖初步損失約兩萬元現金。據了解，執法人員在附近均益街後巷，發現一批懷疑爆竊工具，當中包括鐵筆、圍裙等，懷疑與案件有關，遂檢走作進一步調查。

另外，本周一晚上7時許，一名姓施（30歲）男子，返回黃大仙蒲崗村道99號滙豪山寓所，發現屋內約7.3萬元現金及一批共值11萬元的首飾不翼而飛。執法人員經初步調查後，把案件列作盜竊。據悉，人員經深入調查及掌握可靠資料後，當晚稍後時間在長沙灣區，以涉嫌「盜竊」拘捕事主的33歲胞姊。

渣甸山花園兩單位招盜 在當晚10時許，沙田穗禾路渣甸山花園有住戶發現住所遇竊，失兩隻約兩萬元的手錶。執法人員翻查屋苑「天眼」片段，初步相信竊賊經山坡攀越圍牆進入屋苑犯案。調查期間，人員發現現場另一單位同樣遇竊，一個夾萬被撬毀，財物損失有待點算。調查人員把兩宗案件列「爆竊」，不排除是同一賊人連環爆竊兩個單位。