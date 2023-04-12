擔心成績 七成文憑試考生深感壓力

【本報訊】公開試常被形容為「一試定生死」，一失足成千古恨。有人力資源公司的調查顯示，在今年升讀中六後的壓力程度感到「非常大」的同學有25%，逾七成受訪者感到壓力的原因為考試成績，為選項之中最高。同時，有逾六成受訪者會以聽音樂和睡覺減壓。

優才資源中心有限公司去年11月至今年1月期間，以問卷訪問2,947名來自39間學校的應屆文憑試考生，佔全港文憑試考生約6.83%。受訪同學認為，壓力程度已達致「大」有27%，「較大」有30%，「非常大」有25%。女生的壓力程度一般較男生高，34.9%女生選擇「較大」，比男生多9.1個百分點。

在補習時間上，54.6%學生每天花一至兩小時於校內補習，同時34.7%及39%考生每天花一至兩小時於校外補習及自學。跟過往3年比較，今年學生補習每天花少於一小時的人數下降，而每天花少於一小時自學的人數則上升，由2021年的21%上升至今年的26.2%。

聽歌瞓覺打機減壓 壓力原因方面，72.7%學生選擇「考試成績」，62.6%認為是個人前途。然而，認為是個人期望有58.7%，家人期望只有41.2%，反映學生給自己壓力較大。組別一（Band 1）學生感到壓力主要原因為考試成績有75.7%，個人期望為66.8%，而組別一的學生對於個人期望相較組別二和三的學生分別多出5和17.3個百分點。

在處理壓力方法而言，62.3%考生選擇聽音樂，60.8%以睡覺紓壓，42.7%考生會玩電子遊戲減壓。