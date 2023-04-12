青年廣場實習工作 即日起申請

【本報訊】不少青年人近年面臨就業困難問題，但事實上仍是機遇處處。青年廣場每年會推出「職場體驗計劃@YS」，旨在招聘大專生於暑假期間加入青年廣場全面體驗不同部門的日常工作，同時更有機會參與推廣青年活動的籌辦工作。青年廣場表示，該計劃由即日起至本月23日接受申請，下月開始遴選，入圍人士將於今年6月26日至8月20日進行實習。

青年廣場指，今年的「職場體驗計劃@YS」以《「職」興實習生》為主題，為青年人提供接觸職場的機會，鼓勵他們以敢試敢做的精神發掘自己的職業興趣和了解就業前景，讓大專生在畢業前有機會掌握職場的實務技巧和認識相關行業，通過實習認清自己的才能和興趣，以至職業路向。

包括籌辦推廣活動等 青年廣場補充指，今年的計劃加入新元素，實習生在實習期將可參與青年廣場一項推廣活動的籌辦工作，既可持續裝備自己，又可支持青年發展工作，把企業精神傳遞開去。申請者可按修讀學科和興趣選擇在青年廣場的不同部門工作包括Y旅舍及設施管理部等。