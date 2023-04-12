長洲津小不獲開班 校友發信冀續辦

議員倡 減少叩門 調整撥款 保留學校 受移民潮及出生人口下降影響，本港的適齡學童數目持續下滑，全港學校面臨縮班殺校危機。當中，早前教育局通知不獲開辦小一課程的中華基督教會長洲堂錦江小學，就最先面對被殺校的命運，該校校友發公開信盼教育局「收回成命」，暫緩停辦小一的決定。議員認為教育局應多管齊下提升教學質素，以調整每班學生人數及善用資源等方式保留學校，而學界普遍支持減少「叩門位」，認為可重新正規化改作「專位專用」收取原校的留班位，減少學生流動。

政府早前向小學發出的文件顯示，第一次出現有小學不獲派學生入校就讀。位於長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學上周通知家長，指接獲教育局通知，該校新學年未獲開辦小一班，至於小二至小三班級則維持不變，校方已立即啟動危機小組，由校監、校董、校長及各學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案。校方亦正按教育局文件積極跟進。

學校面臨殺校危機，該校現屆校友會在周日（9日）就事件發公開信，指得知坊間陸續有校友各自向當局發表意見，故響應並呼籲各校友參與行動，希望當局酌情處理，暫時收回讓該校停辦小一的決定，並持開放態度及保留與該校商量的餘地。

教育界議員朱國強認為，小學被通知未獲開辦小一班後，該校的校董局仍有一段時間提出反對，惟最終決定權仍在教育局手上，他盼當局以其他方式取代殺校，例如進一步調整小學每班人數，以整區來審視，如目前小班教學為每班25人，可減少至23人，並按人頭減少分派到校的撥款，此舉不但可提升教學質素，亦可善用資源，更重要的是給予學校更多生存空間。

人口下滑 多校面臨危機 朱又指，適齡學童持續減少令人十分擔憂，而且此現象只是開始，相信未來會有更嚴重的人口下滑情況，導致更多學校面臨縮班甚至殺校危機，促請當局多管齊下提升教育質素，重新審視教學資源，如增加撥款彈性，讓學校更能善用資源培訓學生。以往跨境生人數多時，教育局會讓學校擴班，如今學生人數減少，當局亦可循減少每班學生人數方向處理，現時有特殊學習需要的學童增加，減少每班人數令老師有更多時間關顧每一位學生，整體而言定必提升教學質素。

另外，教育局早前透露「積極研究」用行政指令，減少中小學候補位（俗稱「叩門位」）的收生名額。中學校長會主席連鎮邦表示，適齡學童人口持續下跌，學生入讀心儀學校的機會將提高，學界普遍支持減少「叩門位」，認為可重新正規化改作「專位專用」收取原校的留班位，減少學生流動。

校長撐跨區重置學校 連又指，不同區別學校及學生人口，出現較大差異，「跨區重置」學校有助緩解部分地區收生不足的問題，中學學界亦普遍支持，期望多與辦學團體探討及溝通，共同解決適齡學童下降問題，在人口下跌的情況下，共同做好教育工作。

本港適齡學童數目持續下滑，全港學校面臨縮班殺校危機。 朱國強