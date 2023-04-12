趙家賢：戴耀廷欲逼傳統泛民服從

趙家賢

【本報訊】47人因參與2020年立法會初選而被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審，民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢繼續作供。趙認為，擁護《基本法》及效忠港府，是民選公職人員應有之義。政府宣布延後選舉後兩個月，戴耀廷曾向他指：「你睇美國國務卿蓬佩奧都讚初選做得好！」戴當時仍未放棄以反對財政預算案作為手段爭取訴求，戴曾指希望透過民意，能給傳統泛民壓力，令他們服從。

趙家賢供稱，民動負責設計提名表格。2020年6月9日記者會上，戴耀廷說毋須簽署公開文件，之後本土抗爭派就草擬了「墨落無悔」聲明。趙指當時傳統泛民和本土抗爭派有很大對立，為了安撫抗爭派，同時迎合不想簽聲明的參選人，民動遂在提名表格中加上一項條文，即確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括「民主派35+公民投票計劃」及其目標。就着這條文，各人可有不同解讀，就像「一個中國，九二共識，各自表述」。

候選人違共識 沒收萬元按金 趙續指，民動還設計了初選選舉按金收據。當中列明如果候選人違反共識，一萬元的按金將不予發還。趙坦言，如何界定「違反」，並不是由民動決定，而是由戴耀廷和區諾軒定奪。不過，由於他在7月已經退出初選計劃，加上政府宣布選舉延期舉行，因此在9月發還按金時，沒有再區分是否有履行共識，或問戴和區的意見。民動最終退還全數按金，唯獨新界東選區初選候選人呂智恆未能聯絡上，沒有領回支票。案件編號：HCCC 69/2022

戴耀廷