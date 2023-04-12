內地嚴打不合理低價遊 禁辱客逼購物

通告顯示，當局要求各省市自治區展開旅遊市場秩序整治，嚴厲打擊干擾市場秩序的違法違規行為。各地需規範旅行社經營行為，遵守入出境團隊旅遊管理政策，規範簽訂旅遊合約，推廣應用電子合約，不得擅自變更行程等。旅行社要切實承擔旅遊安全保障責任，明確委託代理關係和責任承擔，避免「推諉扯皮（推卸責任）」，損害遊客權益。

文旅部強調，要求各地提升導遊服務質量，加強導遊業務培訓，提升導遊綜合素質與服務質量，規範提供導遊服務。當局另要重點打擊「不合理低價遊」，導遊強迫或變相強迫購物、兜售物品，未經許可經營旅行社業務等行為。同時要求用好「旅遊監管服務平台」功能，發揮電子合約在「不合理低價遊」治理中的監測和預警作用，通過全國「導遊之家APP」記錄執業軌迹，對擅自變更旅遊行程等行為強化事中監管。