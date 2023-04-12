兩前職工盟成員申辦5‧1遊行
【本報訊】前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪昨日公布，已於本周日（9日）以個人名義申請舉辦五一遊行。
要求8小時工作制
兩人於社交網站提到五一勞動節起源於1886年芝加哥「乾草市場事件」，本身沒有換來任何成果，認為社會運動屬漫長而崎嶇的路，不能只着眼於一時的得失起跌。又慨嘆137年後的今天香港，依然沒有「8小時工作制」，甚至沒有法例保證加班費，面對擁有雄厚政治經濟實力的統治階級，工人要改變不公義的社會結構，只能透過團結自身力量向權貴施壓。有些披着勞工外衣的社會賢達會宣稱，遊行示威不重要，工人有其他「發聲」渠道，政府會「聆聽」意見，但事實上，如果改變社會是這麼簡單，世上早就沒有勞工問題。
而他們又認為，並非「搞一場數百人的遊行能夠製造甚麼壓力，可以推動甚麼改變」，明白在今天的香港社會是何等困難。而得悉近月申請遊行的爭議後，更明白可能會遭遇甚麼挑戰和風險，但認為「或許正因為舉辦遊行變得非常困難，反而凸顯出舉辦遊行，或者努力嘗試舉辦遊行的意義所在。」
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