兩前職工盟成員申辦5‧1遊行

要求8小時工作制

兩人於社交網站提到五一勞動節起源於1886年芝加哥「乾草市場事件」，本身沒有換來任何成果，認為社會運動屬漫長而崎嶇的路，不能只着眼於一時的得失起跌。又慨嘆137年後的今天香港，依然沒有「8小時工作制」，甚至沒有法例保證加班費，面對擁有雄厚政治經濟實力的統治階級，工人要改變不公義的社會結構，只能透過團結自身力量向權貴施壓。有些披着勞工外衣的社會賢達會宣稱，遊行示威不重要，工人有其他「發聲」渠道，政府會「聆聽」意見，但事實上，如果改變社會是這麼簡單，世上早就沒有勞工問題。