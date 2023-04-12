街頭畫風 西灣河站變打卡牆

【本報訊】為推動藝術共賞，港鐵與藝術家合作美化不同車站。港島綫西灣河站內及其地面升降機大堂，昨起添上新裝，街頭塗畫風格的藝術作品，繪畫出區內獨特建築、文化及集體回憶，盼該新「打卡」熱點，可讓市民及遊客一瞬間穿梭於當區的傳統及獨特魅力。

文化地圖介紹地標 站內新增的「躍動夢幻西灣」藝術作品，由本地藝術家小塗蛙Jasontommy與區內青少年合力創作，透過年輕人的視覺，描繪當區特色的一幅文化地圖，例如為人熟悉的太安樓、西灣河漁港文化，及協青社區內青少年中心「蒲吧」等。

協青社總幹事鍾鳴達稱，西灣河是東區富有特色的沿海社區，具不少舊建築及文化標記，故作品以「現代」塗畫風格的複雜線條及色彩，凸顯西灣河昔日情懷及文化特色，以藝術拉近舊區及現代社會，令市民及遊客遊覽該區時倍感親切。港鐵建築主管文若德說，車站作品呈現青少年對西灣河的印象，為當區注入活力，亦讓乘客在旅程中了解社區變遷，推動本地文化交流及發展。